France Data Réseau teste le partage de données entre régies

Publié le 25/02/2022 • Par Baptiste Cessieux • dans : Actualité Club Techni.Cités, France

La fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) lance l’expérimentation France Data Réseau menée avec 16 collectivités partenaires et quatre organismes privés pour collecter et partager les données autour de quatre cas d'usage.

