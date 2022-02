Plan 5000 équipements sportifs de proximité : quelle place pour les collectivités ?

Webinaire

Publié le 25/02/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu acteurs du sport, France

Le programme des 5 000 équipements sportifs de proximité entre dans une phase opérationnelle. Comment obtenir des financements ? Pour quel montant ? A qui s'adresser ? Trois experts répondront à vos questions lors d'un webinaire organisé par le Club Acteurs du sport et La Gazette des communes le vendredi 18 mars à 10 heures.

Chiffres-clés Webinaire "programme 5000 équipements sportifs de proximité"

Le vendredi 18 mars à 10 heures

Durée : 45 minutes

Inscription libre

Emmanuel Macron a annoncé un plan de 200 millions d’euros pour co-financer la construction ou la requalification de 5000 équipements sportifs de proximité, à savoir des city stades, des dojos, des terrains de basket 3×3, des terrains de hand à 4, des skate-parks, des plateaux multisports, des piscines mobiles, etc. Le déploiement de ce projet a été confié à l’Agence nationale du Sport, qui veut en attribuer 96 millions d’euros dès cette année. Il est d’ores et déjà possible de se porter candidat !

Trois experts, représentant l’Agence nationale du sport et l’Association nationale des directeurs et des intervenants d’installations et des services des sports (Andiiss), reviendront sur le programme et répondront à toutes vos questions lors d’un webinaire organisé par le club Acteurs du sport, et « La Gazette des communes », le vendredi 18 mars à 10 heures.

Inscription libre ici

Outre la construction, quels sont les travaux concernés ?

Tous les territoires sont-ils visés ? Faut-il être labellisé « Terre de Jeux » ?

Ma collectivité veut construire un équipement de proximité, quelle participation de l’Etat peut-elle attendre ?

Quelles conditions faut-il réunir pour être éligible ?

Si ma collectivité porte un ou plusieurs projets, comment doit-elle faire pour se porter candidate ?

Les nouvelles conférences régionales des sports sont-elles impliquées ?

Intervenants :

Frédéric Sanaur, directeur général de l’ANS

Valérie Saplana, cheffe du département Equipements’ à l’ANS

Jean-Marc Sentein, président de l’Andiiss