Les propositions des candidats devant les entrepreneurs des travaux publics

Election présidentielle

Publié le 25/02/2022 • Par Nathalie Arensonas • dans : France

La Fédération nationale des travaux publics (FNTP) a invité plusieurs candidats à l’élection présidentielle au Forum pour « investir la transition écologique » le 24 février au Grand Palais Éphémère, à Paris. Un grand oral sur la décarbonation des infrastructures.

Cinq mille visiteurs et près de 2 000 participants étaient présents sous la nef du Grand Palais Ephémère, le 24 février, pour écouter les propositions de plusieurs des candidats à la présidentielle pour transformer les infrastructures face à l’urgence climatique.

Réuni au Forum 2022 de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), le secteur des travaux publics pèse pour 3,5% des gaz à effets de serre, soit deux fois plus que la richesse nationale qu’il produit, selon le cabinet d’expertise Carbone 4. « Cela fait 8 000 entreprises à décarboner », calcule Bruno Cavagné, président de la FNTP.

Avec Christophe Barbier et son inséparable écharpe rouge en co-intervieweur, il a interrogé 3 candidats déclarés, et l’actuel chef de l’État. Anne Hidalgo (PS) et Valérie Pécresse (LR) avaient fait le déplacement, Emmanuel Macron (pas encore officiellement candidat pour LREM) et Marine Le Pen (RN) ont répondu sous la forme d’interviews vidéos préalablement enregistrées. Quant à Yannick Jadot (EELV), il a fait faux bond pour aller manifester place de la République contre la guerre en Ukraine. Éric Zemmour (Reconquête) n’a pas répondu à l’invitation.

Voici les principales déclarations.