Le Sénat contre le désenchantement démocratique

Démocratie participative

Publié le 25/02/2022 • Par Clément Le Foll • dans : Actu juridique, France

Généraliser la double procuration, faciliter la formation des élus aux outils participatifs, étudier la fiabilité des votes électroniques : publié le 24 février 2022, un rapport sénatorial formule 23 propositions pour endiguer la défiance citoyenne envers les pouvoirs publics et développer la « démocratie implicative ».





Comment remédier au désintérêt croissant de certains citoyens pour la chose publique et l’intérêt général ? Par quels moyens retisser le fil entre les Français et leurs représentants élus au niveau local ? Pendant plusieurs mois, le sénateur de la Manche, Jean-Michel Houllegatte (PS), et la sénatrice d’Ille-et-Vilaine, Françoise Gatel (UC), ont multiplié les entretiens pour répondre à ces interrogations. Une mission d’information menée au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, dont les conclusions ont été dévoilées ce 24 février.

Luc Rouban : « Les Français sont les champions de la défiance »

Cercle démocratique vertueux

Intitulé “pour une nouvelle dynamique démocratique à partir des territoires : la démocratie implicative », le ...