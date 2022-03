Les groupements d’entreprises en faveur d’un achat local

Les entreprises peuvent se porter candidates à un marché public soit seules, soit sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises. Quelles sont les conditions pour la constitution d’un tel groupement et quelles sont ses caractéristiques ?

Par Vanessa Pardo-Lebon, docteure en droit, attachée principale

Les entreprises peuvent se porter candidates à un marché public soit seules, soit sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises. La candidature sous la forme d’un groupement a l’avantage de permettre aux petites et moyennes entreprises d’accéder plus facilement à la commande publique. Néanmoins, pour être légal, un groupement momentané d’entreprises ne doit pas avoir pour objet de contourner les règles relatives à la concurrence et de constituer des ententes, qui sont interdites. Quelles sont les conditions pour la constitution d’un groupement d’entreprises et quelles sont ses caractéristiques ?

Favoriser l’accès des PME

Pour répondre à certains marchés, les opérateurs ne disposent pas des capacités pour soumissionner ...