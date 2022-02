La nécessaire adaptation des bâtiments à l’enseignement numérique

Numérique éducatif

Publié le 25/02/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu expert Education et Vie scolaire, Toute l'actu Education et Vie scolaire

La création des espaces numériques de travail dans les écoles est devenue courante. Quel environnement matériel pour tirer le meilleur parti de ces équipements ?

Le numérique a bouleversé les pratiques d’enseignement. Les bâtiments qui abritent ces activités éducatives doivent se prêter au mieux à ces changements. Si l’on est désormais habitué à voir ordinateurs, écrans et vidéoprojecteurs dans les classes, d’autres équipements sont venus ou viendront s’y ajouter pour assurer notamment la nécessaire continuité pédagogique qui s’est imposée avec la crise sanitaire liée au Covid 19.

Numérique éducatif : enfin un référentiel pour bien s’équiper !

Aménagements

Les classes numériques sont plus ouvertes aux activités de groupes. L’agencement des salles de classe traditionnelles (agencement dit en autobus : toutes les tables tournées vers le professeur et le tableau) font de plus en plus place à des espaces dédiés pour le travail en atelier. Aussi les plans ...

