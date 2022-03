Décarbonons ensemble nos territoires, vite !

[Tribune] Transition climatique

Publié le 03/03/2022

La Fedene, Fédération des services énergie environnement, propose différents leviers afin de relever les défis de la décarbonation des territoires.

Le changement climatique n’est plus seulement l’affaire d’objectifs, il est devenu tangible au quotidien. Les élus locaux sont aux premières loges pour lancer des projets majeurs ou gérer les conséquences de mauvaises décisions.

Nous sommes désormais obligés d’aller plus vite et plus loin dans la mise en œuvre de la décarbonation de nos territoires. Encore faut-il se poser la bonne question : quelles sont les solutions qui garantissent des économies réelles et durables de carbone, tout en protégeant le pouvoir d’achat des ménages ?

Les objectifs fixés collectivement, en matière d’économies d’énergie comme d’énergies renouvelables, ne pourront être atteints qu’en changeant de paradigme ; en passant d’une logique de moyens à une logique de résultats garantis !

Economies d’énergie dans tous les bâtiments

Au sein de la Fedene, nous avons identifié des leviers permettant de relever ces défis. Nous avons des solutions pour tripler, jusqu’en 2030, et le rythme des économies d’énergie dans tous les bâtiments et l’industrie, et la vitesse de développement de la chaleur renouvelable et de récupération livrées par les réseaux de chaleur. Courir trois fois plus vite, c’est indispensable pour être au rendez-vous de nos engagements français et européens de lutte contre le changement climatique.

Compte tenu de l’urgence sociale face à l’explosion des prix de l’énergie, la Fedene ­soutient une refonte du mécanisme des certificats d’économie d’énergie, qui doit être davantage ­orienté vers des bouquets de solutions avec engagement de performance ambitieux dans les secteurs résidentiels collectifs et tertiaires.

Un coup de pouce plus franc est nécessaire pour les collectivités s’engageant dans des contrats de performance énergétique, qui permettent d’obtenir une garantie d’économies d’énergie réelles et durables de la part de leurs opérateurs énergétiques.

Nous proposons aussi de créer un fonds d’amorçage au segment tertiaire afin d’encourager la mise en conformité anticipée des bâtiments publics par rapport aux objectifs du décret tertiaire, et soutenir les premiers à ne pas attendre la date butoir de 2030 !

Nouveaux réseaux de chaleur

La chaleur, c’est près de 50 % de nos consommations d’énergie et les besoins en froid augmentent avec l’adaptation au changement climatique. Pour faire face à l’explosion des prix de l’énergie, nous avons des ressources disponibles en grandes quantités, réparties sur tout le territoire : nos forêts, notre sous-sol, nos déchets, l’énergie perdue des usines.

La réponse est aussi dans le lancement des appels à projets pour la création de nouveaux réseaux de chaleur pour les villes de moins de 50 000 habitants, tout en poursuivant l’extension et la densification des réseaux existants qui se verdissent rapidement.

Ce sont ces mêmes propositions qui permettront à tous les acteurs de la filière de doubler les emplois non délocalisables (60 000 de plus d’ici à 2030) et de créer de nouveaux services, partout sur notre territoire ! Nous nous mobilisons sur tous ces sujets, au service des ambitions des acteurs des territoires. l

La Fedene regroupe six syndicats professionnels et 500 entreprises spécialisées dans l’efficacité énergétique, la performance des bâtiments, la production et la valorisation de la chaleur renouvelable et de récupération.