Ballotage favorable… – Décarbonation des transports, financement, gouvernance, déplacements du quotidien… En pointant les nombreux enjeux actuels de la mobilité, le think tank TDIE et la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) ont rédigé un dossier de synthèse accompagné d’un questionnaire pour les candidats à l’élection présidentielle. Les questions – précises et techniques – concernent à la fois le rôle de l’Etat dans l’organisation des transports, mais aussi l’aide (financière et d’ingénierie) apportée aux collectivités locales pour développer les infrastructures, verdir les flottes et déployer une politique de mobilité locale. Une partie du questionnaire évoque, par exemple, la possibilité de transférer la voirie et le stationnement aux AOM.

… et défavorable – Avant de connaître le programme du futur candidat Emmanuel Macron à la présidentielle, France Info s’est penché sur son bilan en matière d’environnement. Après avoir souligné que « l’écologie n’est pas dans son ADN », l’article souligne que ses nombreuses prises de position apparaissent surtout comme de la simple communication. A son crédit, cependant : les états généraux de l’alimentation, la loi mobilité, l’obligation de proposer 50% de produits bio dans la restauration collective et les 4 milliards d’euros alloués à la rénovation des bâtiments publics. Et du côté des échecs : le recul sur le glyphosate, la condamnation de l’Etat pour son inaction climatique ou la Convention citoyenne pour le climat [lire aussi notre article].

Sea and sun – Retoquée de la loi Climat et résilience, une disposition permettant l’implantation en zone littorale de panneaux solaires sur des friches fait désormais l’objet d’une proposition de loi adoptée par le Sénat en première lecture. Batiactu explique que ce texte répond à une demande des élus du littoral dont les projets d’installation photovoltaïque situés à distance des habitations sont entravés par la loi littoral de 1986. Le projet de loi prévoit d’accorder des dérogations pour des friches dont la liste serait fixée par décret. Les élus de l’île d’Yeu attendent ainsi de pouvoir sortir de terre un parc photovoltaïque sur un ancien centre d’enfouissement de déchets qui aurait la capacité de fournir 30% de la consommation électrique de la population.

Matière plastique – Pour mieux lutter contre la pollution par les microplastiques, la Commission européenne a ouvert à la consultation publique une nouvelle série de mesures. Comme l’explique Actu Environnement, ce texte, inscrit dans le cadre des actions en faveur d’une économie circulaire, prévoit d’instaurer de nouvelles exigences en matière d’écoconception en privilégiant notamment le recyclage et en élaborant des mesures de certification. Des obligations de responsabilité et de compensation pour remédier aux dommages environnementaux sont également prévues.

Dépôts de bus… et de bilan – Relever le prix des passes Navigo, augmenter la contribution des collectivités, capter une part de la valorisation foncière liée à l’extension du réseau… Autant de pistes explorées – et recensées par Les Echos – pour soutenir Ile-de-France Mobilités toujours en manque de recettes. Alors que de nombreux projets d’extension se concrétisent (nouvelles lignes de bus, prolongements de métro), l’AOM ne retrouve pas la fréquentation d’avant-Covid. Les responsables tablent même sur 2024 pour un retour à la normale [lire aussi notre article].

Tandem – Cinq associations engagées dans la promotion du vélo au quotidien ont annoncé, dans un communiqué, s’unir au sein d’une organisation baptisée Alliance pour le vélo, dont le but est d’infuser encore plus le sujet dans le débat public. A travers un livre blanc, l’association propose dix mesures phares à l’adresse des candidats des prochaines présidentielle et législatives pour atteindre les 12% de part modale du vélo d’ici 2030.

ZFE et bâtiment – Alors que les ZFE gagnent du terrain un peu partout en France, la Fédération française du bâtiment Auvergne Rhône-Alpes, particulièrement concernée à Saint-Etienne, Grenoble ou Lyon, a effectué une enquête auprès de ses adhérents pour voir comment ils appréhendaient ces nouvelles contraintes. L’étude montre que la plupart cherchent déjà des solutions qui passent, notamment, par une réorganisation de leur flotte de véhicules ou le choix de favoriser l’hybride rechargeable.

Et aussi…

Le ministère des Transports, la Région Grand Est et VNF ont signé un accord pour revitaliser les petits canaux locaux, en particulier les moins fréquentés [ministère des Transports] ;

Huit collectivités unissent leurs forces pour soutenir les filières bois locales en Isère [Le Dauphiné Libéré] ;

A Marseille, on « emploie » des corbeaux pour ramasser les déchets [Europe 1] ;

Le moyen de transport Hyperloop était-il une bonne idée pour les voyages de passagers ? [Numerama].