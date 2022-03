Une expertise à valoriser à l’heure de la dématérialisation

« Les recrutements sont difficiles »

Hélène Fabre, responsable « transition énergétique, mobilité, droit des sols » à la CC Côte Landes nature (10 communes, 35 agents, 11 900 hab., Landes)

« A l’échelle nationale, il y a plus de 300 offres d’emploi d’instructeurs et près de 20 en Nouvelle-Aquitaine. Il est difficile de recruter des instructeurs de permis de construire, car la plupart des collectivités essaient de les recruter en catégorie C, alors que le métier est très juridique et technique. La majo­rité de nos instructeurs sont titulaires, et les salaires ne suivent pas. L’agent communal chargé de l’urbanisme et l’instructeur font partie d’une même équipe. Ces deux professions doivent être valorisées.

La dématérialisation et le raccordement à Plat’au [plateforme d’échange et de partage des dossiers entre tous les acteurs de la chaîne d’instruction, ndlr] demandent aux agents communaux de nouvelles compétences, plus de rigueur. L’autre problème, c’est le manque de formation qualifiante. A aucun moment, la filière universitaire ne vous emmène vers le métier d’instructeur, alors qu’il y a un vrai vivier, en faculté de droit notamment. »