Les policiers municipaux dénoncent le nouveau fonctionnement des brigades cynophiles

Publié le 28/02/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Très attendu par la profession, le décret qui encadre la création des brigades cynophiles de police municipale suscite de vives réactions chez les syndicats.

Depuis la publication le 20 février du décret qui encadre la création des brigades cynophiles de police municipale, la colère gronde. Ce texte était pourtant très attendu par les agents de police municipale. Mais c’est peu dire qu’il ne répond pas à leurs attentes. Furieux, le syndicat FA-FPT n’hésite pas dans un communiqué de presse à parler de « nouveau scandale ! » tandis que FO PM s’y dit « totalement opposé », et que la CFDT et l’UNSA le jugent « incomplet ».

Ce décret, qui s’inscrit dans la lignée de la loi dite « sécurité globale » du 25 mai 2021, régit les conditions de fonctionnement des brigades cynophiles existantes et futures. Outre de nouvelles terminologies (brigade cynophiles et non plus canine, maître-chien entraineur de police municipale), il établit ...

