Les flottes des collectivités à l’heure des ZFE

Alors que les zones à faibles émissions se mettent en place, les collectivités concernées devront appliquer les nouvelles règles de circulation à leurs propres flottes.

cet article fait partie du dossier

Les ZFE s'inscrivent dans l'air du temps

Chiffres-clés La LOM prévoit l’instauration d’une zone à faibles émissions (ZFE) dans 10 métropoles et la ville de Paris.

La loi Climat et résilience a étendu la mesure aux agglomérations de plus de 150 000 habitants, soit 33 ZFE supplémentaires.

La région, le département, la métropole ou encore la ville de Marseille disposent de bureaux dans la future zone à faibles émissions (ZFE) de la métropole Marseille Aix Provence. « Pour eux comme pour les administrés, la philosophie sera la même », témoigne Amapola Ventron, conseillère à la métropole, qui va instaurer sa ZFE au 1er septembre avec une première année axée sur la pédagogie. Même constat du côté de Toulon Provence Méditerranée, qui s’apprête à choisir son scénario de mise en place de sa ZFE, notamment son périmètre : « la ZFE va nous obliger à réfléchir aux motorisations de nos véhicules », abonde Gilles Vincent, son vice-président. À l’image de ces deux métropoles, les flottes des collectivités sont concernées par les restrictions de circulation dans les ZFE. Mais sont-elles prêtes ?

Remplacement des véhicules

En soi, le renouvellement des flottes n’est pas une nouveauté. « Les collectivités ont une culture du remplacement régulier de leurs véhicules. À partir de la mise en place d’une ZFE, la loi leur accorde trois ans pour rendre leur flotte compatible », pointe Cyrille Moreau, vice-président de la métropole Rouen Normandie. « Notre métropole se trouve en bonne santé financière et n’aura pas de difficultés à investir. En revanche, à l’échelon communal, ce sera peut-être plus compliqué », concède-t-il.

Dans la pratique, les véhicules récents ne seront pas impactés. Pour les modèles plus anciens et plus émetteurs, en revanche, la ZFE pousse les collectivités à accélérer leurs programmes de renouvellement. « Nous avons prévu un plan de 17 millions d’euros pour verdir l’intégralité de notre parc d’ici à 2025 », illustre Julie Frêche, vice-présidente de la métropole Montpellier Méditerranée. « C’est avant tout une question d’anticipation et de programmation. »

Voitures électriques et poids lourds au biogaz

Encore faut-il trouver des véhicules conformes aux nouvelles règles. Batteries, gaz, hydrogène, voire bioéthanol, mais aussi modèles thermiques récents : les options sont diverses. Depuis les véhicules légers jusqu’aux poids lourds, en passant par les minibus, engins de balayage ou de nettoiement, l’Eurométropole de Strasbourg a voté en février son programme d’acquisition pour 2022. « Il prévoit 19,5 millions d’euros pour l’acquisition de 170 véhicules », chiffre la présidente Pia Imbs. Avec une ligne directrice : « plutôt l’électrique pour les véhicules légers et plutôt du biogaz pour les utilitaires et poids lourds », complète Benoît Weinling, chef du service parc véhicules de la métropole alsacienne. « Nous surveillons aussi l’évolution du marché. Par exemple, nous sommes sur le point d’acheter deux bennes à ordures électriques. » Une station hydrogène est également prévue à Strasbourg en 2023. Aussi la délibération ouvre-t-elle la voie à cette option, à titre expérimental.

Très vite, cette diversité des options pose la question du ravitaillement. La recharge lente peut suffire pour des véhicules légers électriques. Mais pour le reste ? « Il y aura plusieurs énergies et, selon la taille du territoire concerné, il faudra peut-être passer par la mutualisation des infrastructures », suggère Étienne Chaufour, en charge des mobilités à France urbaine. « Pourquoi pas avec des acteurs de la logistique ? »

Rétrofit

Autre frein : l’offre de véhicules, parfois limitante. Strasbourg cherche par exemple une solution pour les aspiratrices de gravats sur chantiers. Le recours au bioéthanol est envisagé. Dans certains cas, quand l’offre manque, le rétrofit peut fournir une solution. Strasbourg a passé commande pour un utilitaire diesel converti à l’électrique. Rouen réfléchit aussi au rétrofit même si cette filière s’est d’abord développée sur le segment des véhicules de collection. Citons enfin une dernière option : les services de mobilité partagée. Strasbourg va ainsi retirer 50 véhicules de son parc. Comment les remplacera-t-elle ? Par un accès au service d’autopartage opéré dans la ville par Citiz.