Justice de proximité : Eric Dupont-Moretti dresse son bilan

Elus locaux

Publié le 25/02/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Entendu par la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation mercredi 23 février, le garde des Sceaux, Eric Dupont Moretti, a fait le point sur les dispositifs mis en œuvre pour améliorer les relations entre la justice et les élus locaux. L’occasion aussi de dresser un bilan sur les agressions envers les élus.

Quelques jours après l’audition d’Adeline Hazan, magistrate honoraire et ancienne élue locale, auteure d’un rapport sur les liens entre la justice et les élus locaux, c’était au tour du garde des Sceaux de s’exprimer sur le sujet devant la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, mercredi 23 février. « C’est vrai que la justice et les élus locaux sont deux mondes qui ne se parlent pas. Et c’est au détriment de l’action publique et politique », a déclaré Eric Dupont-Moretti, avant d’entamer le bilan des dispositifs déployés pour resserrer les liens.

Transmission des informations, connaissance et compréhension mutuelles, formation des élus… autant de point à améliorer qui font déjà l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la justice de ...