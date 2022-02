Plan de lutte contre les violences faites aux enfants : des mesures concrètes mises en œuvre

Protection de l'enfance

En novembre 2019, Adrien Taquet, secrétaire d’Etat en charge de la protection de l’enfance, annonçait les 22 mesures d’un plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Un peu plus de deux ans plus tard, quel bilan en tirer ?

En 2018, 122 mineurs ont été victimes d’infanticide, dont 80 dans le cadre intrafamilial. Deux tiers avaient moins de 5 ans. La même année, 23 560 plaintes ont été déposées pour des violences sexuelles sur mineurs, dont 7 260 dans le cercle familial. C’est en réponse à ces chiffres qu’Adrien Taquet a annoncé, à l’occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant, le plan « Je veux en finir avec la violence. Et vous ? ». Ce dernier est organisé autour de cinq axes : « Ouvrez les yeux, parlez-moi », pour sensibiliser, former et informer ; « Ecoutez-moi et agissez », pour recueillir la parole, favoriser repérage et signalements ; « Où que j’aille, protégez-moi », pour mieux protéger les enfants dans leur quotidien ; « Aidez-moi à en sortir », pour mieux accompagner ...

