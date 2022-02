Une collectivité crée une coopérative agricole pour lutter contre les phytosanitaires

CC by Stefan Thiesen

La collectivité Eau du bassin rennais a créé ce 24 février une société coopérative dont l’objectif est d’accompagner les fermes engagées dans la transition agroécologique. Ce nouvel outil doit massifier la démarche Terres de Sources et développer des débouchés commerciaux pour les produits labellisés. Une entreprise ambitieuse, autant qu’inédite.

Pour réconcilier agriculture, environnement et alimentation, la collectivité Eau du bassin rennais (75 communes, 542 000 hab.) a créé en 2014 une démarche très innovante : « Eau en saveurs », rebaptisée « Terres de Sources » en 2017. L’idée maîtresse est de favoriser les agriculteurs qui font évoluer leurs pratiques, c’est-à-dire qui utilisent moins d’engrais et de pesticides, pour diminuer l’impact de l’agriculture sur la qualité de l’eau. L’objectif est ainsi de réduire d’ici 2028 de 60 % (par rapport à 2008) l’achat de produits phytosanitaires sur le territoire et de 35 % les pics de ...