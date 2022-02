Le retour de bâton de la dématérialisation

Services publics

Publié le 24/02/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Dans la foulée du dernier rapport de la Défenseure des droits, les critiques se multiplient pour dénoncer la dématérialisation, jugée responsable de l'éloignement des services publics.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le gouvernement, qui mise avant tout sur sa politique de maillage territorial en France Services – héritières des Maisons de services au public – depuis la crise des « gilets jaunes », assure avoir entendu les craintes formulées autour de la dématérialisation comme potentielle source d’exclusion pour certains publics et se défend d’une stratégie « tout numérique ».

Le 10 février dernier, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, ont ainsi annoncé dans un communiqué conjoint le déploiement des actions suivantes :

« Pour chacune des démarches dématérialisées, s’assurer qu’elle fasse l’objet d’un accueil ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier