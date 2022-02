Accueil

La loi 3DS au scanner

La loi 3DS au scanner Conflits d’intérêts : « La loi 3DS a une autre grille de lecture »

[interview] transparence de la vie publique

Conflits d’intérêts : « La loi 3DS a une autre grille de lecture »

Publié le 24/02/2022 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France

© Claude ALMODOVAR/LA GAZETTE

Fraichement promulguée au Journal officiel du 22 février, la loi 3DS pour différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification revient sur les règles relatives aux conflits d’intérêts et plus précisément sur celles encadrant le déport des élus locaux qui représentent leur collectivité ou groupement au sein d’organismes extérieurs. Décryptage des nouvelles règles applicables avec Samuel Dyens, avocat associé au sein du cabinet Goutal, Alibert et associés.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Démocratie locale

Justice