Héritage et impact des Jeux : le point d’étape des collectivités

Publié le 24/02/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Promesse olympique, la question de l’héritage et de l’impact des Jeux de Paris 2024 figure au cœur de l’engagement des collectivités. A deux ans et demi de l’échéance, leurs représentants ont dressé les points d’amélioration souhaités. Au cœur des débats : l’école et Terre de Jeux 2024.

