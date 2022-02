Vieillissement : tous les territoires ne sont pas à égalité

Démographie

Publié le 24/02/2022 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Les problématiques géographiquement différenciées doivent recevoir des réponses construites sur mesure. Le Programme Petites villes de demain entend y contribuer.

Depuis cinquante ans, l’effectif et la proportion de personnes âgées sont toujours plus importants en France. Près de 20 % de la population est âgé de plus de 65 ans en 2018 et le taux d’évolution annuel moyen de cette tranche d’âge dépasse pour la première fois le seuil des + 2 % par an entre 2008 et 2018. L’Observatoire des Territoires (OT) a publié, début février 2022, le Cahier n° 1 de son rapport 2021 – 2022 sur les transitions (1), interrogeant les enjeux démographiques des 30 prochaines années. Les projections laissent entrevoir des mutations profondes dans la décennie qui s’ouvre, avec une augmentation conséquente des personnes âgées de plus de 75 ans. L’enjeu, partagé avec l’ensemble des pays européens, se pose en France avec une acuité particulière, compte tenu de la répartition ...

