L’association la Fumainerie construit une gestion circulaire, citoyenne et locale des excreta

Dans la métropole de Bordeaux, l’association la Fumainerie expérimente le premier réseau français de toilettes sèches en milieu urbain. Ses ambitions sont de contribuer à créer une filière de valorisation et de gestion circulaire des excreta humains.

Aurélie Paquignon habite en plein Bordeaux. Elle est « coproductrice », depuis mi-2020, d’une expérimentation prévue pour trois ans qui rassemble une trentaine de foyers bordelais. « Chez nous, on a deux toilettes : mouillées et sèches. Mon mari et notre fils alternent, mais moi c’est 100 % toilettes sèches », témoigne-t-elle. « L’association la Fumainerie est venue vérifier la faisabilité de la déconnexion de mes toilettes mouillées et a fourni des toilettes sèches à séparation, fabriquées localement », explique cette urbaniste.

Chaque semaine, la collecte est effectuée par ...