Les attendus des conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi pour 2022

Emploi

Publié le 24/02/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO non parus au JO

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

La contractualisation relative à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi avec les conseils départementaux conclue pour trois ans, entre 2019 et 2021, a été prolongée d’un an, en 2022.

Une instruction du 19 janvier précise le cadre de prolongation de la contractualisation en 2022 et ses attendus, notamment en matière d’insertion des allocataires du RSA et de mobilité des demandeurs d’emploi.

Elle précise les attendus prioritaires des mesures contractualisées, ainsi que le calendrier et le cadre d’évaluation des actions réalisées en 2021 au sein des rapports d’exécution, qui déterminera la reconduite de la convention et le montant des crédits 2022.

L’instruction précise enfin la poursuite des contractualisations en cours avec les conseils métropolitains et régionaux pour l’année 2022.