Financement de la formation des apprentis : une solution… à peaufiner en 2023

APPRENTISSAGE

Publié le 24/02/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La réforme du financement de l’apprentissage dans la territoriale est… presque aboutie. Le 23 février, le CNFPT a signé une convention d’objectifs et de moyens avec l’État qui confirme de nouvelles modalités lui permettant de prendre en charge 100 % des coûts pédagogiques, mais à nombre d’apprentis constant. Or l’heure est plutôt à une envolée de ce type de recrutement…

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

L’année 2022 marque une avancée importante pour le développement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale : depuis le 1er janvier, le CNFPT prend en effet en charge 100 % des coûts de formation des apprentis des collectivités (hors Ville de Paris), contre 50 % depuis 2020. Pour qu’il puisse le faire, un montage financier a été longuement négocié entre l’organisme, l’État et les employeurs territoriaux, pour des montants finalement fixés, pour 2022, dans l’article 122 de la loi de finances (son décret d’application reste à publier).

C’est l’objet principal d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens que François Deluga, président du CNFPT, a signé le 23 février avec Amélie de Montchalin et Elisabeth Borne, respectivement ministre de la transformation et de la ...