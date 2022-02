Parrainages : les associations d’élus boycottent la réunion de Matignon

Jean Castex l’a dit à l’Assemblée Nationale le 22 février : « Le fait d’accorder son parrainage à un élu n’est pas automatiquement synonyme de soutien politique. C’est aussi un acte démocratique. » « Seuls 10 000 des 42 000 élus l’ont fait », a-t-il relevé, pointant un chiffre « en diminution par rapport au scrutin précédent ».

Un appel au parrainage, alors que trois candidats au-dessus de la barre des 10 % dans plusieurs sondages, Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour et Marine Le Pen, n’ont toujours pas obtenu leurs 500 paraphes à dix jours de la clôture de l’exercice, ce 4 mars.

Dans la foulée, Jean Castex a monté une réunion ce 24 février avec les présidents de l’Assemblée, du Sénat et des associations d’élus. Un rendez-vous qui, in fine, n’aura pas lieu.

Thèmes abordés Election présidentielle 2022

