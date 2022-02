Médiation sociale à l’école : un dispositif qui gagnerait à être inscrit dans le droit commun

Education

Publié le 23/02/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Alors que le député Patrick Vignal doit bientôt rendre ses conclusions sur la médiation sociale, les acteurs de la médiation sociale en milieu scolaire attendent beaucoup de ces travaux. Après dix ans de déploiement à l’école, ce dispositif, qui a fait ses preuves dans la lutte contre les violences à l’école, a besoin de financements pérennes.

Tout a commencé en 2012 dans le cadre du projet national « Médiateur à l’école » sur quarante sites pilotes, financé par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ). Il s’agissait de placer un médiateur au sein d’un site scolaire — un collège et une ou deux écoles de rattachement – en réseau d’éducation prioritaire (REP), à raison de 35 heures par semaine, afin de lutter contre les violences scolaires et prévenir le décrochage et l’absentéisme qui en découlent. Le Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP) de Sciences Po a évalué les effets de ce programme en 2014 (1). Il est « extrêmement bénéfique pour les élèves les plus exposés à la violence : ainsi la probabilité́ de se sentir harcelé́ diminue de 46% chez les garçons de 6ème et de 26 ...

