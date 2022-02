Orchestres et opéras veulent une clarification des rôles du Centre national de la musique et de l’Etat

Musique

Publié le 23/02/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : Actualité Culture, France

Créé en 2000, le Centre national de la musique a été d'emblée plongé dans la gestion des mesures de l'Etat pour contrer les effets de la crise sanitaire. Pour ce qui est de ses missions sur le long terme, les professionnels des musiques dites « classiques » et « de création » et ceux de l'art lyrique pointent un manque de clarté dans la répartition des rôles avec le ministère de la Culture.

« Il faut se parler » : voilà en un mot le message adressé au ministère de la Culture par la lettre signée conjointement par la Réunion des opéras de France (ROF) et l’Association française des orchestres (AFO). Dans ce courrier daté du 18 janvier 2022, les signataires expliquent qu’ils perçoivent des « ambiguïtés gênantes », quant à la répartition des rôles entre le ministère de la Culture et le Centre national de la musique (CNM). Créé il y a deux ans, par la fusion de différentes structures issues du monde des musiques actuelles, cet établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) n’a toujours pas, aux yeux de la ROF et de l’AFO, des contours bien clairs.