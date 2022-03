Lobbies de la viande : l’école sous influence ?

Restauration scolaire

02/03/2022 • Par Hélène Huteau

Dans une récente étude, Greenpeace montre comment les filières interprofessionnelles de la viande orchestrent une communication offensive et omniprésente, y compris à l’école, pour contrer une tendance de consommation à la baisse. Un frein pour le rééquilibrage des menus vers plus de légumineuses et protéines végétales ?

Une enquête d’un an de Greenpeace a relevé les gros moyens de promotion de la viande dans toutes les sphères, y compris à l’école, pour enrayer la diminution de la consommation. Alors qu’il y a consensus des médecins, nutritionnistes et chercheurs pour affirmer que l’alimentation des Français est trop carnée et pas assez variée, pour leur santé, l’interprofession des filières de viande est à l’oeuvre pour soigner son image. En occultant les aspects négatifs de l’élevage industriel, cette communication peut aussi semer le trouble vis-à-vis des objectifs climat, environnementaux et du bien-être animal.

Greenpeace a dénombré quelque 25 organisations professionnelles et interprofessionnelles défendant la filière viande, (Interbev, Inaporc, Anvol et Fict…). La plus puissante, Interbev (pour la ...

