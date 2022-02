Déserts médicaux

Quel rôle des collectivités en matière d’offre et accès aux soins ?

Publié le 23/02/2022 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

©yavyav - stock.adobe.com

Confrontés à la désertification médicale, aux attentes nouvelles des professionnels ou des habitants, les élus sont directement interpelés par leurs concitoyens... Disposant de compétences dans le champ de la santé publique, les villes et collectivités ne sont pas démunies pour agir. À l’occasion de la parution du guide « Offre et accès aux soins primaires : quels rôles des villes et intercommunalités », en lien avec la Banque des Territoires, le réseau français des Villes-santé de l’OMS a présenté des leviers d’action lors d’un webinaire, le 17 février.

