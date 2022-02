Les principales mesures du nouveau code de justice pénale des mineurs

Accueil

Publié le 23/02/2022

Sascha Burkard / AdobeStock

Même s’il opère une certaine refonte, le code de justice pénale des mineurs reste dans la continuité de l’ordonnance du 2 février 1945, dont il réaffirme un certain nombre de principes. Dans cette analyse, Matthieu Henon et Zineb Alami, avocats au cabinet Seban et associés soulignent cependant que le code n’inclut pas la situation des mineurs non accompagnés gérés par les départements ou, plus largement, le rôle de l’aide sociale à l’enfance, qui demeurent inscrits dans d’autres textes.

