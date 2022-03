Risques cyber, les collectivités planchent sur leur couverture

Assurance

Publié le 14/03/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : Dossiers d'actualité, France

Alors que le contexte géopolitique rend les cyberattaques plus menaçantes que jamais, collectivités et assureurs sont en pleine réflexion sur la conduite à tenir. Le déploiement du télétravail et la numérisation galopante des services aux usagers rendent également incontournable la réorganisation de la protection cyber des collectivités.

Chiffres-clés 42% des cyber attaques visent les collectivités

des cyber attaques visent les collectivités 30% des collectivités ont subi une cyberattaque en 2020

des collectivités ont subi une cyberattaque en 2020 88% des virus conçus par les hackers ne sont pas détectés par les antivirus

des virus conçus par les hackers ne sont pas détectés par les antivirus Dans 9 cas sur 12 l’attaque est liée à la demande d’une rançon

l’attaque est liée à la demande d’une rançon 4%, c’est en moyenne le montant du budget alloué par les collectivités pour la sécurisation de leur système informatique. Source : Sofaxis

Il y a un an, les 3000 postes informatiques et plus de 500 serveurs du Centre communal d’action sociale (CCAS), de la ville d’Angers et de la communauté urbaine ont été totalement immobilisés suite à une attaque informatique criminelle. Pendant plusieurs semaines les agents se sont retrouvés privés de leurs outils de travail : mails, applications métier, logiciels… Si les messageries et la bureautique ont pu être réinstallés sous dix jours et le travail reprendre progressivement, les services en ligne à destination des usagers – démarches administratives, inscription en crèche et en bibliothèque – doivent encore être rétablis.

Pour la Communauté urbaine d’Angers Loire Métropole (800 agents, 302 000 hab.), les pertes financières se montent à « des centaines de milliers d’euros ...

