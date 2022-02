Que faire face à la montée du niveau de la mer ? L’exemple de Miquelon, village en cours de « déplacement » Face à la montée du niveau des océans, l’adaptation devient nécessaire et inévitable : même si nous réduisons nos contributions en gaz à effet de serre, certains mécanismes de changement sont déjà irrémédiables et nous aurons à répondre et nous adapter ...

Eau, éclairage, bornes, appuis communs : France Data Réseau veut faciliter le partage de données La fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) lance l’expérimentation France Data Réseau menée avec 16 collectivités partenaires et quatre organismes privés pour collecter et partager les données autour de plusieurs cas d'usage. ...

L’Ademe contredit les annonces d’Emmanuel Macron En 2050, la part des énergies renouvelables dans le mix électrique pourrait osciller entre 72 et 97 %, estime l’Ademe dans une étude publiée jeudi 24 février 2022. Avec ou sans nouveau nucléaire. Du modèle retenu dépendra le rôle laissé aux territoires dans ...