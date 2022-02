La mise en œuvre des engagements de développement de l’emploi et des compétences

Développement économique

Publié le 23/02/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO non parus au JO

Une instruction publiée le 22 février définit le cadre de mise en œuvre des engagements de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) : objectifs et cibles, actions conduites, modalités de conventionnement et de financement, de pilotage et d’évaluation, suivi dans le système d’information EDEC.

Les EDEC ont vocation à encourager et soutenir des projets visant à sécuriser, maintenir, développer l’emploi et les compétences dans des branches professionnelles, des secteurs d’activité, des filières ou des territoires fragilisés par les évolutions économiques, devant être soutenus ou faisant l’objet d’actions publiques prioritaires.

La mise en œuvre des EDEC territoriaux s’inscrit dans la politique régionale de soutien au développement de l’emploi, des compétences et des qualifications sur les territoires. Elle associe les collectivités territoriales et l’ensemble des partenaires socio-économiques.