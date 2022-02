Prêts à impact : un marché d’avenir pour les collectivités

Secteur bancaire

Publié le 23/02/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, France

Avec l’arrivée de nouvelles banques sur le marché, le prêt à impact devrait trouver une place de choix dans les portefeuilles des collectivités. Son principe est simple : lier une partie du coût de l’emprunt à la réalisation de critères extra-financiers. Mais les règles du jeu varient.

La Société générale vient d’annoncer le lancement de son prêt à impact. « Nous répondons à la demande des collectivités territoriales qui ont coconstruit avec nous cette nouvelle offre » lance Robert Le Bourgeois, Directeur du Marché de l’Economie Publique de la Société générale.

Pour les banquiers engagés dans ce segment d’offres, cette solution de financement a un grand avenir dans les trois à cinq ans qui viennent. Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels qui s’est lancée depuis trois ans a déjà dépassé ses objectifs pour 2021 avec 79 nouveaux clients du prêt PACT pour un engagement de près de 500 millions d’euros.

La Caisse d’Epargne qui a ouvert son offre aux collectivités en décembre dernier se donne un objectif ambitieux : un milliard d’euros par an pour les prêts contractualisés avec les collectivités à partir de 2024. Une ambition partagée pour des produits financiers différents.

Une ambition pour une démarche ESG

Le prêt PACT d’Arkéa s’appuie sur la réalisation d’une trentaine d’engagements en matière de politique ESG (Environnement Social Gouvernance), les indicateurs de suivi sont définis par l’agence d’analyse et de conseil extra-financier Ethifinance. « Dès le premier rapport, le client peut obtenir 100 % de la bonification du moment qu’il se place au-dessus d’un benchmark de référence (grille de notation de clients comparables). Dès le second rapport, le client est évalué en fonction de ce positionnement mais aussi de sa propre progression. S’il répond favorablement à un de ces deux critères, sa bonification est de 50 %. S’il ne répond à aucun, il peut retrouver le niveau du taux contractualisé au départ », précise la directrice adjointe du développement d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.

La Société générale qui s’appuie aussi sur l’expertise d’Ethifinance a fait un choix comparable : « avant d’aller chercher une bonification, le client choisit avec le prêt à impact d’entrer dans une démarche RSE » estime Robert Lebourgeois.

Un seul indicateur de performance

Les critères sont donc déclinés selon les trois thématiques : environnement, social et gouvernance. Pour Virginie Bonneton, Chef de Projet RSE sur le marché de l’Economie Publique, « contrairement à certains confrères, nous avons défini des référentiels différenciés et sur mesure selon trois segments de clientèles : collectivités, bailleurs sociaux et EPL (entreprises publiques locales) ».

La Caisse d’Epargne a fait un choix plus simple en proposant aux clients, deux catégories d’emprunts (prêt environnemental et prêt social) et dont chacun s’accompagne d’un seul critère à respecter. «Le critère choisi va toujours au-delà de la réglementation en vigueur et il n’y a pas forcément de corrélation entre l’investissement et l’indicateur de performance car il n’est pas possible de flécher dans un budget l’affectation d’un prêt à une opération», explique Jérémy Estrader, directeur du marché Secteur Public Caisse d’Epargne.

Validation externe ou engagement interne

Pour les clients de la Société générale comme pour ceux d’Arkéa, un état des lieux est réalisé par Ethifinance à la signature du prêt. Les clients s’engagent dans des axes d’amélioration pour en contrepartie bénéficier d’une bonification sur leur taux de départ. « Les clients savent que le référentiel peut évoluer en fonction des nouveaux enjeux ESG mais notre objectif est de le faire progressivement, en prenant en compte la capacité des clients, notamment en matière environnementale, à investir dans les outils de suivi », précise Carine Bourras, directrice adjointe du développement d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.

Chaque année, un rapport évalue les progrès des clients. Pour la Société générale, seulement trois rapports d’évaluation sont prévus (N, N+2 et N+4). Pour les prêts de la Caisse d’épargne, il convient aux clients de donner tous les ans et durant toute la durée du prêt, les documents validant leurs progrès. « Avant de lancer les prêts, nous avons mis en place des indicateurs et une méthodologie de suivi validés par l’agence de notation sociale et environnementale internationale Vigeo » précise Jérémy Estrader.

Gains comparables

Pour la Caisse d’épargne, le montant minimum de l’emprunt est d’un million. Pour Arkéa, il est passé à 2 millions d’euros. Les durées de prêt sont assez proches, de 5 à 25 ans. « Finalement, la bonification peut permettre au client de gagner jusqu’à dix points de base sur le taux de départ », rajoute Jérémy Estrader.

Objectif partagé par la Société générale : les trois évaluations de l’agence étant prises en charge par la Société générale, la bonification peut atteindre au maximum 10 points de base. Pour Arkéa, elle peut atteindre un maximum de 20 % dont il faut déduire 0,50 % de frais d’accompagnement. Prochaine étape et les banques s’y préparent, apporter, dans la continuité de l’offre de prêt à impact, les expertises permettant aux clients de mesurer leurs résultats.