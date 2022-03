Vers un leadership qui bousculerait les stéréotypes

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Publié le 03/03/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Donner davantage de visibilité aux parcours de femmes dirigeantes, mais aussi faire évoluer le modèle de leadership du DGS seraient de nature à faciliter l’appétence des candidates pour les postes et l’attractivité de ceux-ci.

Promouvoir l’accès d’­ingénieurs territoriaux à des postes de direction générale dans une vidéo… ne faisant apparaître que des hommes ! L’impair – d­’aucuns parleraient de provocation – a été commis l’an dernier. Et il n’est malheureusement pas si surprenant, tant la figure de la direction générale des services, a fortiori issue de la filière technique, est associée à celle d’un homme mûr dont on ­suppute qu’il est libéré de toute charge familiale et, par conséquent, parfaitement disponible, faisant de surcroît preuve de combativité et d’autorité naturelle. Ce stéréotype du leader est d’ailleurs d’autant plus ancré dans les esprits qu’il n’est souvent pas perçu comme tel.

Les femmes dirigeantes grignotent du terrain

Faire prendre conscience de ces biais aux dirigeants actuels et aux élus ...

