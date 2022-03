La Popsu, pour « une autre manière de concevoir l’attractivité » des métropoles

La Popsu se propose de croiser les savoirs scientifiques et l’expertise opérationnelle pour mieux devancer les évolutions des grandes agglomérations françaises. Décryptage d’une action au long cours avec sa responsable scientifique, Marie-Christine Jaillet.

Pouvez-vous présenter la Popsu ?

La Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines – Popsu métropoles – croise les savoirs scientifiques et l’expertise opérationnelle pour mieux comprendre les enjeux de transition auxquels sont confrontées les grandes agglomérations françaises. Notamment en analysant les rapports que ces grandes agglomérations entretiennent avec les autres territoires, périmétropolitains et ruraux. Ce programme, coproduit par le plan urbanisme construction architecture (Puca) et une quinzaine de métropoles, en est à sa troisième « saison ». Cette dernière a été lancée il y a trois ans ...