Alsace-Grand Est : la guerre est déclarée

Décentralisation

Publié le 22/02/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Les habitants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont dit « non » à 92 % à la nouvelle région. Le président du Grand Est préfère insister sur « les 88 % de non-participation » à cette consultation citoyenne. Ambiance…

Le résultat est tout, sauf une surprise. Interrogés dans le cadre d’une « consultation citoyenne » sans valeur juridique, 92,4 % des Alsaciens ont dit « non » au Grand Est fondé en 2015. Les habitants des anciens Bas-Rhin et Haut-Rhin, réunis depuis l’an passé au sein d’une collectivité européenne dotée des compétences départementales et de pouvoirs en matière de routes, de coopération transfrontalière ou de bilinguisme, veulent à nouveau constituer une région à part entière.

Malgré une participation faible, 153 844 bulletins, soit 11,8 % du corps électoral, le président LR de la CEA Frédéric Bierry a vu dans ce vote « une expression claire de l’opinion des Alsaciens, qui oblige tous les élus locaux, la représentation nationale et les autres institutions à leur répondre de façon ...

