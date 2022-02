« Les dark stores nuisent à l’animation urbaine des quartiers »

Aménagement urbain

Publié le 22/02/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

François Mohrt et Stéphanie Jankel ont réalisé, pour l'Atelier d'urbanisme de la ville de Paris (Apur), une étude sur le déploiement, à Paris et en proche banlieue, des opérateurs de livraison rapide. L'étude montre qu'ils s'installent dans les zones densément peuplées, en concurrence directe avec les épiceries de quartier.

Moins d’un an après l’arrivée des opérateurs de livraison rapide, l’Apur a réalisé une photographie complète et détaillée de leur implantation, inspectant aussi « dark kitchen » et autres « drive piétons ». Une arrivée, notent les auteurs, qui « n’est pas sans rappeler l’affrontement que s’étaient livré à Paris, dans un premier temps, les acteurs de vélos en libre-service à partir de 2017 et, dans un second temps, les opérateurs de trottinettes électroniques en 2019 ».

La dark city ou le risque d’une ville sans vitrines

Pour Paris et sa proche banlieue, les auteurs comptabilisent « en janvier 2022, plus de 80 dark stores appartenant à une dizaine d’enseignes recensés sur le territoire parisien et ...

