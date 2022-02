Le plan triennal antichute des personnes âgées est prêt

Grand âge

Publié le 22/02/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO non parus au JO

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre déléguée, en charge de l’autonomie, ont décidé d’un plan triennal antichute des personnes âgées, partant du constat de la forte mortalité (10 000 personnes par an), des hospitalisations (plus de 130 000 hospitalisations) et de la perte d’autonomie des personnes âgées due aux chutes et de la dégradation de la qualité de vie des proches et des aidants. Les chiffres persistent depuis plusieurs années et vont s’accentuer avec la transition démographique, si rien n’est fait pour enrayer le phénomène.

Les ministres souhaitent réduire drastiquement les chutes mortelles ou entraînant des hospitalisations des personnes âgées, avec un mot d’ordre de mobilisation des acteurs et de déclenchement de prise de conscience de la population, un objectif partagé et des mesures concrètes.

Après une large concertation des acteurs, la ministre chargée de l’autonomie annoncera ce plan fin février 2022 et la mise en œuvre durera 3 ans. Il a fait l’objet d’échanges entre pays européens lors de la conférence ministérielle sur le sujet, organisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne le 27 janvier 2022.