Election présidentielle : « Les agents peuvent exprimer leurs opinions », Prune Helfter-Noah

[Entretien]

Publié le 23/02/2022 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, Actu juridique, France, Toute l'actu RH

En cette période préélectorale, des agents s’interrogent sur l’expression de leurs opinions et le risque de sanction. Le collectif Nos Services publics, dont Prune Helfter-Noah est coanimatrice, a publié un guide sur le devoir de réserve.

Chiffres-clés Juillet 2021 : p ublication du "Guide du devoir de réserve et de la liberté d’expression des agents publics".

Avril 2021 : c réation du collectif d’agents Nos Services publics, "engagé·e·s pour retrouver le sens

qui fonde [leurs] missions au quotidien".

9 décembre 2016 : v ote de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption

et à la modernisation de la vie économique, créant le statut de lanceur d’alerte.

A l’approche de l’élection présidentielle, agents et cadres territoriaux s’interrogent sur le devoir de réserve. Doivent-ils être plus vigilants ?

Il n’y a pas de spécificité liée aux campagnes électorales. Les mêmes principes s’appliquent, que l’on soit ou non en période d’élections, sauf pour les agents qui sont candidats à une élection. Plus exposés, ils sont amenés, de fait, à faire preuve d’une plus grande vigilance. Comme nous l’indiquons dans notre guide, les agents peuvent exprimer leurs opinions sur les réseaux sociaux publics, dès lors que ces opinions n’excèdent pas les limites de la loi ou d’une critique politique classique et non outrancière.

Que recouvre cette notion ?

C’est une construction essentiellement jurisprudentielle qui encadre la prise de parole des agents en dehors de l’activité professionnelle. Ce devoir n’est pas inscrit dans la loi, excepté pour les policiers, magistrats et militaires. Il impose aux agents de faire preuve de retenue et de mesure dans l’expression publique de leurs opinions, afin de préserver la considération du service public par les usagers. Mais il faut comprendre que c’est une exception, limitée et variable selon les ­circonstances, au principe général de liberté d’opinion et d’expression des agents.

En dehors des métiers cités, le devoir de réserve est-il le même pour tous les agents ?

Non. Les exigences du devoir de réserve sont appréciées au cas par cas selon la fonction. On attend une modération plus grande des person­nes ­occupant des postes plus élevés. Compte aussi la publicité des propos. Ce n’est pas la même chose selon qu’ils ont ou non un écho public, qu’ils sont repris ou non par des médias. Une chargée de mission aux droits des femmes auprès d’un préfet a pu, par exemple, être révoquée en tant que présidente d’une association prenant position par communiqué contre le gouvernement. Mais il est tout à fait possible de signer des pétitions et de s’exprimer dans la presse. Nombre de tribunes de hauts fonctionnaires, de médecins, d’enseignants… n’ont jamais fait l’objet de sanctions. A noter que l’usage d’un pseudonyme, en ­particulier sur les réseaux sociaux, n’empêche pas une éventuelle sanction en cas de méconnaissance du devoir de réserve.

Quelle est la différence avec le devoir de neutralité ?

Le devoir de réserve limite l’­expression en dehors du travail, tandis que le devoir de neutralité s’applique dans l’exercice des fonctions. Il empêche les agents de manifester dans le cadre de leur travail des opinions qui seraient de nature à faire douter de la neutralité du service public, que ce soit par leur propos, leur tenue ou un comportement.