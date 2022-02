Elus locaux

Des pistes pour réchauffer les relations entre élus locaux et la justice

Publié le 21/02/2022 • Par Mathilde Elie • dans : Actu experts prévention sécurité, Actu juridique, France

Bits and Splits/AdobeStock

Lors d’une audition devant la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, le 17 février, Adeline Hazan, magistrate honoraire et ancienne élue locale, a livré les conclusions de son rapport sur les relations entre la justice et les élus locaux.

