Le gouvernement propose une première version de son guide pour un numérique responsable

Numérique responsable

Publié le 21/02/2022 • Par Baptiste Cessieux • dans : France

Jeudi 17 février, la mission interministérielle pour un numérique responsable a présenté la première mouture de son guide des bonnes pratiques pour un numérique responsable à destination des organisations. Cette version beta est ouverte à la consultation durant 4 à 6 semaines avant la remise d’une version 1 consolidée, d'ici juin prochain.

« Le verdissement du numérique doit être systémique », a d’emblée souligné Françoise Berthoud, directrice du service EcoInfo au CNRS, lors de la présentation du guide des bonnes pratiques pour un numérique responsable à destination des organisations, jeudi 17 février.

Ce guide, très attendu, constitue le 5ème livrable de la feuille de route « numérique et environnement » dévoilée près d’un an plus tôt et portée par le ministère de la Transition écologique, de l’Economie et par le secrétariat d’État à la Transition numérique.

Un guide utile pour construire une stratégie numérique responsable

En tant que participante à la rédaction du guide, porté par la Mission interministérielle pour un numérique responsable, Françoise Berthoud a précisé : « Il s’agit d’atténuer les impacts directs et indirects du numérique et de faire attention à ne pas transférer ces pollutions vers d’autres secteurs. Il ne faut pas rester scotché au numérique et penser uniquement à la quantité de CO2 dégagé. Il faut intégrer l’ensemble du cycle de vie, les ressources consommées pour produire les objets, les effets rebond et d’accélération, intégrer la résilience pour être en mesure de résister aux situations de crises ».

