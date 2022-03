Budgets 2022 : Quelles priorités pour relancer son territoire ?

[Webinaire - Replay]

Comment les collectivités locales peuvent-elles construire leur budget 2022 dans un contexte empreint d'incertitudes de toute nature ? Le Club finances de la Gazette a réuni des experts et des praticiens pour vous donner des clés. Accédez au webinaire pour retrouver les échanges et conseils prodigués.

Entre réforme fiscale, redressement des comptes publics et soutien à l’investissement, l’Etat entretien l’incertitude dans un contexte monétaire de plus en plus instable. Pour construire leur budget 2022, les collectivités vont donc devoir trouver de nouvelles marges de manœuvre qui passeront, comme d’habitude, par une optimisation de leurs ressources et de leurs dépenses afin de préserver leur capacité d’investissement.

Mais, si les collectivités ont vu leurs équilibres financiers fragilisés par la crise, de nouvelles opportunités de financement et de pilotage se dessinent avec la transition écologique. Comment les intégrer dans les budgets et en faire un relais de croissance pour son territoire ?

Pour prendre la mesure de ces évolutions et répondre à ce nouveau défi grâce à l’analyse et aux conseils d’intervenants experts, le Club Finances de la Gazette des communes a réuni experts et praticiens, le 24 mars dernier.

Avec les interventions de :

Christophe AMORETTI-HANNEQUIN, Directeur finance responsable et achats, France Urbaine

Franck CLAEYS, Délégué adjoint, France Urbaine

Anne-Laure CAUMETTE, Directrice de mission Secteur Public, KPMG

Isabelle PARIS, directrice Animation des marchés Secteur Public, Caisse d'Epargne, BPCE

Anthony POULIN, Adjoint au maire de Besançon en charge des finances, de la commande publique et de la mise en œuvre des objectifs de développement durable

En partenariat avec :

