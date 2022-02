Yannick Borde : « La densification des logements doit être calibrée selon le contexte local »

[ENTRETIEN] Yannick Borde

Yannick Borde est maire de Saint-Berthevin et préside le réseau Procivis, acteur de l’habitat investi dans l’accession sociale, la production de logements libres et la rénovation du parc privé.

Chiffres-clés Depuis 2012 : président de Procivis et vice-président de l'Union sociale pour l'habitat.

2008-2020 : président de l'agence de développement économique de l'agglomération de Laval.

Depuis 2003 : maire de Saint-Berthevin (7 400 hab., Mayenne).

Le gouvernement prévoit 250 000 nouveaux logements sociaux en deux ans (2021-2022). Mais certains maires semblent réticents à construire. Comment l’expliquer ?

Les opérateurs HLM ont toujours voulu construire, ­Covid ou pas. Pour les élus locaux, le sujet du logement est complexe. Les nouveaux élus auraient intérêt à être formés à tous les aspects techniques : typologies, zonages, subventions… Et ils sont pris entre deux feux : construire plus, tout en limitant l’étalement urbain, avec le « zéro artificialisation nette ». Or les habitants ont conscience qu’il faut préserver l’environnement, mais ils veulent en majorité vivre dans une maison et un environnement à faible densité.

Comment dépasser cette injonction a priori contradictoire ?

La clé est la densification. Les habitants sont effrayés par les tours, les immeubles de grande hauteur. Or construire plus dense n’est pas forcément construire plus haut. Les modalités varient d’un territoire à l’autre. Une parcelle fera 300 mètres carrés à ­Nantes contre 600 dans une ville plus petite. La densification doit être calibrée en fonction du contexte local.

Il importe de faire accepter cela par la population, qui comprend, moyennant un peu de pédagogie. Il faut avoir le courage d’y aller en tant qu’élu. L’enjeu est de puiser dans tous les espaces disponibles. Je suis au bout des possibilités foncières à Saint-­Berthevin. Aussi, je travaille sur la requalification de l’hypercentre, qui est peu peuplé. Au sein d’une orientation d’aménagement et de programmation, nous avons acquis 5 500 mètres carrés. Un appel à projets va être lancé auprès d’opérateurs. Les quatre hectares occupés par la grande place et les jardins devant la mairie sont également une réserve à utiliser. Pour cela, la préemption est un outil précieux, à intégrer dans une vision de long terme.

Qu’en est-il de l’accession sociale à la propriété, premier axe du réseau Procivis ?

L’accession sociale peut bien utilement compléter l’offre locative sociale. Elle se traduit par les prêts sociaux location-accession et, de plus en plus, les opérations en bail réel solidaire.

Mais elle a subi un rude coup de canif avec la suppression par le gouvernement, en 2017, de l’APL accession, qui aidait les ménages à payer leur crédit. Conséquence : 50 millions d’euros d’économies pour l’Etat – ce qui est peu –, mais surtout une perte de 20 000 à 30 000 logements, selon les estimations des professionnels. Ce qui est fort regrettable ! Il faut rétablir cette aide et encourager l’accession sociale dans le parc social, mais aussi dans l’habitat privé.

