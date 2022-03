Le sport-santé trouve une porte d’entrée dans les clubs

« Le dispositif peut nous permettre de fidéliser les éducateurs »

« Comme notre club est installé juste à côté de la maison pluridisciplinaire de soins, nous avons eu tout intérêt à développer le sport-santé, explique Jérôme Dufosset, vice-président du Tennis club d’Epinay-sous-Sénart. Avec un sport de raquettes, on peut travailler l’endurance, la coordination, la concentration… Nous nous sommes équipés spécialement, d’un cardiofréquencemètre notamment, et nous avons fait former un éducateur référent. Nous en avons aussi recruté un deuxième à mi-temps. Certains de nos adhérents entrent dans les critères du sport-­santé, notamment des seniors, ce qui nous a permis de ­rester ouverts pendant les confinements. Certains ont ensuite pris une licence. Mais le dispositif expérimental peut nous permettre de donner davantage d’heures à notre deuxième éducateur : s’il a un poste à temps plein, il sera plus enclin à rester. Ces professionnels sont difficiles à recruter et à fidéliser. »