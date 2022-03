8 conseils pour prévenir les inondations par ruissellement

« Ruissellement », un mot employé à maintes occasions, et aux contours toujours bien flous, même dans le domaine des inondations. En France, 175 000 habitants en seraient victimes chaque année et 1,2 million de bâtiments résidentiels seraient exposés.

1. Cerner la complexité du phénomène

Le « ruissellement pluvial » est constitué de l’eau de pluie qui s’écoule de façon diffuse ou concentrée, sans être prise en charge et maîtrisée par un dispositif dédié. En circulant et en s’accumulant dans des points bas (rivière, zone d’accumulation), elle peut constituer un risque majeur pour les personnes, les biens et l’environnement. Le phénomène de ruissellement est compliqué à délimiter. Il provoque inondations, coulées d’eaux boueuses et glissements de terrains, tout en étant parfois lié aux débordements de cours d’eau que les ...