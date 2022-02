Les régions ont-elles le droit de financer la sécurité ?

Sécurité publique

Publié le 22/02/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, Actu juridique, France

A moins de deux mois de la présidentielle, le « bouclier de sécurité » porté par la présidente de la région Ile-de-France et candidate à la magistrature suprême, Valérie Pécresse, a été retoqué par le préfet de région au motif que la sécurité n'est pas une compétence régionale. Décryptage avec Olivier Renaudie, professeur de droit public à l’Ecole de droit de la Sorbonne.

Une région peut-elle financer des équipements de sécurité alors qu’elle n’en a pas la compétence ? La polémique qui oppose depuis quelques jours le préfet de la région Ile-de-France et ancien secrétaire général du gouvernement, Marc Guillaume, et la présidente de la région et candidate LR à la présidentielle, Valérie Pécresse, n’en finit pas de rebondir. Pour le premier, il est urgent que la seconde annule son « bouclier de sécurité » voté en 2015, au motif que la sécurité n’est pas une compétence régionale. De son côté, l’élue ne manque pas d’ironiser sur le timing électoral du zèle préfectoral, rappelant au passage « l’intérêt régional direct » à améliorer la sécurité publique pour assurer le développement économique, pilier des compétences de la région. Pas question donc pour ...