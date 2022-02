Énergie partagée, qui facilite l’émergence de projets citoyens de production d’énergie renouvelable, est forte d’un bilan totalisant 258 projets, associant 6 700 actionnaires citoyens et une production de 1 048 GWh par an. Entretien avec sa coprésidente, Mélodie de l'Epine.

Cet entretien prolonge le dossier « Comment déployer et gouverner un projet local de production d’énergie »

Quels sont les intérêts d’une gouvernance partagée avec les citoyens dans la production d’électricité ?

Une nouvelle centrale d’énergie renouvelable (ENR) à haut potentiel (éolien et solaire) peut créer des tensions locales. La résistance au déploiement de ces projets est bien organisée et viendra de l’extérieur des frontières administratives. Pour prévenir cela, la préconcertation est importante et l’investissement participatif permet d’entraîner la population dans le projet. Il y aura ...