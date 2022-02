Les collectivités, recruteuses d’apprentis contre crise et confinements

APPRENTISSAGE

Contre toute attente, les communes, départements, régions et autres établissements de la territoriale ont fortement recruté par apprentissage en 2020. Le nombre de nouveaux contrats dépasse même le niveau de 2019. Ce malgré la crise et les contraintes sanitaires, malgré l’annonce tardive d’une prime aux employeurs territoriaux recrutant des apprentis… Pour tenter de comprendre les raisons de cet engouement, La Gazette a interrogé les représentants de plusieurs collectivités sur leurs motivations.

C’est une bonne surprise : en 2020, les collectivités ont recruté 590 apprentis de plus qu’en 2019. Tel est le résultat qui ressort du bilan publié fin janvier par la DGAFP (1). On y découvre ainsi que le versant territorial est à l’origine de 9 340 des 14 850 nouveaux contrats d’apprentissage signés dans le public en 2020.

Au CNFPT , organisme qui avait cette année-là, pour la première fois, la charge de financer 50% des coûts de formation des apprentis des collectivités, on ne souhaite pas commenter ces chiffres émanant de l’État. D’autant qu’ils ne sont pas forcément corrélés – du fait d’un décalage dans le temps – au nombre de demandes de prise en charge que le CNFPT reçoit des Centres de formation d’apprentis (CFA). La bonne surprise est cependant réelle : en mai dernier, France Burgy anticipait déjà une année 2020 moins mauvaise que prévu, mais elle l’estimait au même niveau que 2019. Des estimations qui ont, au final, été dépassées.

« On s’est adapté »

Acmé de la crise du Covid-19, l’année 2020 a pourtant vu le quotidien des collectivités fortement perturbé. « Avec les confinements, la communication à distance, etc, il a été plus difficile de rencontrer les équipes pour organiser des recrutements et les apprentis eux-mêmes craignaient qu’il leur soit difficile d’être encadrés et formés en télétravail, témoigne Fabienne Chol, DGA RH de la Région Île-de-France. Nous avons donc connu un creux en 2020, au siège, mais aussi dans les lycées où il faut plutôt se battre pour avoir des effectifs suffisants du fait des contraintes sanitaires ».

Même écho du côté du Conseil départemental de la Nièvre, où ces dernières n’ont pas permis de recruter autant d’apprentis que l’année précédente. A Marseille, assure encore Florence Briot, responsable apprentissage, « la question s’est posée de savoir si on faisait une année blanche pour ces recrutements… Mais finalement, on s’est adapté en supprimant le concours écrit habituel et en le remplaçant par un mini-job dating en visio puis un entretien avec un jury ».

Très souvent, les difficultés ont été rapidement contournées, pour une raison unanime : les collectivités ont la volonté politique de recruter par apprentissage. L’Ile-de-France, qui conduit une telle politique volontariste depuis 2016, a comblé son « creux » dès 2021 et, en 2022, recrute plus d’apprentis qu’en 2019 (80 au siège, 64 dans les lycées). La Ville de Marseille, qui a pu en embaucher 96 en 2020, est passée à 120 en 2021 et 150 cette année. Le Département de la Nièvre a retrouvé son rythme de croisière de 15 apprentis par an. Les exemples pourraient encore être nombreux.

« Faire preuve d’exemplarité »

Deux objectifs motivent élus et directeurs de ces collectivités. D’abord soutenir l’emploi des jeunes, particulièrement dans cette crise inédite. « Il s’agit de faire preuve d’exemplarité pour soutenir la volonté de développer l’apprentissage sur le territoire », explique Brigitte Fouré, vice-présidente à l’administration générale de la Région Hauts-de-France.

En Saône-et-Loire, le Conseil départemental, qui recrutait auparavant une dizaine d’apprentis par an, a ouvert une cinquantaine de postes en 2020 : « Cette année, ils seront 60, assure Anthony Vadot, vice-président à l’administration générale. Nous voulons aider les jeunes de notre département à se former ». À Marseille, la DGA RH, Aude Fournier, se dit, elle aussi, « convaincue du rôle d’employeur social d’une mairie ». Et à Saint-Denis, le DGA Ressources, Frédéric Jalier, ne dit pas autre chose : « La municipalité a la volonté forte de renforcer notre rôle d’employeur inclusif : l’apprentissage permet un accès au monde du travail pour les jeunes de notre territoire ».

Métiers en tension

Quant au second objectif, partagé par tous ces employeurs territoriaux, il est de répondre à des difficultés de recrutement dans les métiers en tension (petite enfance, services techniques, informatique, etc). Rien de nouveau, certes, sous le ciel de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, « mais en 2020, ces difficultés ont été accentuées par la crise », assure Antonin Le Moal, DRH de la Ville, du CCAS et de la Métropole de Rennes.

Une crise qui, a contrario, a parfois pu ouvrir des opportunités pour les apprentis : « Aujourd’hui, si un jeune nous demande un apprentissage dans le secteur sanitaire et social, nous le prenons tout de suite », lâche Céline Della Sudda, DRH du Conseil départemental de la Nièvre.

La prime de 3000 € « pas décisive »

Pour les collectivités, ces motivations sont ainsi premières… loin devant la prime de 3 000 € accordée par l’État, à partir de mars 2020, aux employeurs territoriaux recrutant des apprentis. À la Ville de Clermont-Ferrand comme à celle de Blois, à la Métropole de Rennes comme au Conseil départemental de Saône-et-Loire, on assure que celle-ci n’a eu « aucun impact » sur les décisions de recrutement par apprentissage.

Toutes ces collectivités ont malgré tout fait la démarche pour l’obtenir et y voient une aide financière appréciable, mais seule Brigitte Fouré, pour la Région Hauts-de-France, assure qu’elle a « permis d’avoir plus de contrats que prévu ». Pour la Ville de Saint-Denis, cette prime n’a été en 2020 qu’une « bonne nouvelle permettant de consolider notre politique », commente Frédéric Jalier, qui a cependant « sollicité les pouvoirs publics sur la nécessité de la maintenir et la développer pour soutenir l’emploi des jeunes dans l’après-crise ».

En Ile-de-France, Fabienne Chol note par ailleurs que cette prime a induit « une sorte d’effet d’aubaine pour les CFA : ceux-ci ont parfois augmenté les coûts de formation, témoigne-t-elle. Nous nous sommes retrouvés à devoir négocier, ce qui a induit du temps et du désagrément pour nous, pour les CFA mais aussi pour les jeunes qui attendaient son contrat ». Elle se félicite donc qu’à partir de 2022, 100 % du financement passe par le CNFPT, même si une part reste à la charge des employeurs via une taxe ad hoc.

Poursuivre le mouvement

L’avenir dira si l’année 2021, puis 2022, auront permis de poursuivre cet accroissement du nombre d’apprentis dans la fonction publique territoriale. Mais les signes actuels sont prometteurs : « Nous avons de plus en plus de demandes, assure Quentin Herel, DRH de la Ville, du CCAS et de la Communauté d’agglomération de Blois. Nous sommes la ville-centre d’un bassin important, mais n’avons en même temps que 50 000 habitants : dans cette configuration, le bouche-à-oreille fonctionne bien ».

Même visibilité pour Clermont-Ferrand : « Les apprentis ont bien identifié que la Ville recrute par apprentissage, témoigne Béatrice Labourier, directrice emplois-compétences. Cela nous complique même un peu, car nous devons faire des choix. J’ai bien conscience que c’est le choix du roi ! ».

Effectivement, toutes les collectivités n’ont pas cette chance : chaque année, le Département de Saône-et-Loire, par exemple, peine à pourvoir tous les postes qu’il ouvre en apprentissage. Aussi les employeurs territoriaux déploient-ils une démarche proactive : à Rennes ou encore à la Région Hauts-de-France, celle-ci passe par un « réseautage » auprès des organismes de formation. « Ils passent eux-mêmes le message, explique Brigitte Fouré, car sinon les jeunes ne pensent pas forcément à nous ». À Marseille, la Ville vient, elle, de nouer un partenariat avec l’École de la 2e chance. Histoire de toucher un public plus large encore.