Un webinaire pour découvrir la base adresse

DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Publié le 21/02/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Le projet de loi 3DS, adopté au Parlement confirme le rôle moteur du conseil municipal dans la dénomination des rues, et dans la mise à jour d'une base des adresses du territoire. Un webinaire de l'ANCT présente l'outil gratuit créé par l'agence pour aider les communes.

C’est confirmé à l’article 169 du projet loi « 3DS » définitivement adopté par le Parlement. D’une part, les communes doivent nommer leurs rues – » Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation » – et d’autre part, elles doivent tenir à jour la base des adresses – « Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions ».

Bases adresses locales

Pour accompagner les élus et les agents dans ce rôle confirmé, la start-up d’Etat « Bases adresses locales » propose un outil simple et gratuit, accessible à tous. « Ce que nous proposons, c’est la mise en ligne d’un outil gratuit, facilement utilisable, expliquait Ariane Rose, responsable du projet à l’ ANCT . Une interface guide les utilisateurs pas à pas pour ajouter des adresses, corriger des noms de rues et, une fois que c’est publié, c’est directement versé dans la Base adresse nationale en moins de 48 heures. »

Aujourd’hui, un tiers de la population a son adresse renseignée dans les bases adresses locales et le chemin est parfois encore long pour les deux tiers restants. Fort du succès d’un premier webinaire organisé en janvier, la startup d’État organise un webinaire le 10 mars prochain, entre 14 heures et 15 heures 30.

« L’objectif de cette session est de vous aider à créer et à publier la Base Adresse Locale de votre commune, conformément à la loi 3DS », précise l’organisatrice.