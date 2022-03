Animal en ville : des métiers de passion en émergence

Avec la reconnaissance de l’animal comme « être sensible » et les multiples alertes sur la maltraitance, l’approche de la condition animale évolue. Ce changement se ressent avec la création récente de nouveaux métiers spécifiques aux animaux en ville.

Poussins broyés, lapins dans des cages minuscules, horreurs de l’abattage des animaux d’élevage, etc. Toutes ces maltraitances animales, parfois filmées par des associations comme L214, émeuvent de plus en plus. Elles ont permis d’ouvrir les yeux plus largement sur le lien entre humains et animaux. Une nouvelle loi « visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes » a ainsi été promulguée le 30 novembre 2021. Elle prévoit quelques mesures fortes comme le renforcement des sanctions en cas de sévices ou un nouveau certificat pour l’acquisition d’un animal de compagnie. Les communes ont l’obligation d’avoir une fourrière.

Ces dispositions législatives viennent renforcer le code de l’animal créé en 2018. C’est le premier code juridique ...