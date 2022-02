Des revalorisations pour les métiers socio-éducatifs, la PMI et l’aide à domicile

MEDICO-SOCIAL

Le 18 février, lors de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social, ont été annoncées des revalorisations de rémunération dans ce secteur, y compris pour la fonction publique. Avec, de nouveau, un risque de créer « des oubliés ».

Les salariés du secteur social et médico-social « sont à bout de souffle », a lancé François Sauvadet, président de l’assemblée des départements de France, lors de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social qui s’est tenue le 18 février.

Un constat partagé par le Premier ministre Jean Castex, qui présidait la conférence : « Ces métiers du travail social sont aujourd’hui en crise », suscitant de fortes difficultés de recrutement. Or, « ces professionnels se sont mobilisés, tout au long de la crise sanitaire, au côté des soignants, pour maintenir la continuité du lien et l’accompagnement » des plus fragiles, a-t-il reconnu, ajoutant : « Je veux au nom du gouvernement les remercier et rendre hommage à l’action qu’ils ont conduite. »

