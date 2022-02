L’État doit aider les territoires intelligents à se construire, selon l’IGA

Ville intelligente

Publié le 18/02/2022 • Par Martine Courgnaud - Del Ry • dans : actus experts technique, France

Cybersécurité, retours d'expériences, évaluation... La mission d'appréciation des enjeux liés aux territoires intelligents et au service public connecté préconise un rôle accru de l'État pour aider au développement des services publics locaux numériques.

Etat et collectivités locales

Initialement dédiée à des projets de gestion globale de grandes villes comme Dijon et Angers, la notion de smart city et de territoire intelligent a évolué. Destinée au départ à optimiser les services publics, elle recouvre aujourd’hui des initiatives locales qui exploitent le potentiel des données (big data) pour améliorer les services publics : transport, eau, voirie, déchets, énergie…²

En effet, « l’arrivée de la fibre et la révolution de la donnée ont fait basculer les territoires vers les usages numériques et le service public local connecté », précise l’Inspection générale de l’administration (IGA), dans un rapport sur les territoires connectés remis le 4 février à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les ...

Références "Territoire intelligent et service public local connecté : quels outils pour un développement maîtrisé ?", IGA 4 février 2022

